Що передбачає реформа роботи ВЛК в Україні: на які зміни чекати

В Україні запланована поступова діджиталізація роботи ВЛК. Зокрема, буде створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини.

Абревіатуру ВЛК в сьогоднішньому розумінні планують залишити в минулому. Що передбачає реформа роботи ВЛК – розповість 24 Канал.

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На які зміни чекати в роботі ВЛК

Так, реформа роботи ВЛК передбачає такі зміни:

прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);

запровадження електронних черг;

використання електронного документообігу в процесах ВЛК;

перегляд кількості комісій;

сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Зазначимо, що новий міністр оборони Рустем Умєров назвав діджиталізацію одним із головних завдань роботи міністерства та зобов'язався здійснити реформу.

ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати,

– заявляв Умєров.

Міністр обіцяє наступні зміни:

електронний військовий квиток,

єдиний реєстр призовників,

цифровізація ВЛК і шпиталів.

Таким чином, чиновники у процесі реалізації реформ чекають взаємності і від громадян. Вони закликають бути свідомими і частіше навідуватись до власних ТЦК та СП.

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