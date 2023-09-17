Що передбачає реформа роботи ВЛК в Україні: на які зміни чекати
В Україні запланована поступова діджиталізація роботи ВЛК. Зокрема, буде створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини.
Абревіатуру ВЛК в сьогоднішньому розумінні планують залишити в минулому. Що передбачає реформа роботи ВЛК – розповість 24 Канал.
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На які зміни чекати в роботі ВЛК
Так, реформа роботи ВЛК передбачає такі зміни:
- прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);
- запровадження електронних черг;
- використання електронного документообігу в процесах ВЛК;
- перегляд кількості комісій;
- сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.
Зазначимо, що новий міністр оборони Рустем Умєров назвав діджиталізацію одним із головних завдань роботи міністерства та зобов'язався здійснити реформу.
ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати,
– заявляв Умєров.
Міністр обіцяє наступні зміни:
- електронний військовий квиток,
- єдиний реєстр призовників,
- цифровізація ВЛК і шпиталів.
Таким чином, чиновники у процесі реалізації реформ чекають взаємності і від громадян. Вони закликають бути свідомими і частіше навідуватись до власних ТЦК та СП.
Які існують типи повісток
- Повістка для уточнення даних,
- Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.
- Мобілізаційне розпорядження. Його видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.