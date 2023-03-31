Мобілізація в Україні: яких лікарів проходять військовозобов'язані у ТЦК

Військовозобов'язані повинні пройти медичну комісію, яка приймає рішення щодо придатності до служби. Серед них є лікарі вузьких спеціальностей та психолог.

Після вручення повістки військовозобов'язані спочатку перевіряють облікові дані у ТЦК. Якщо не з'явилося ніяких умов, які звільняли б від проходження служби, то людину відправляють до військово-лікарської комісії.

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Яких лікарів необхідно пройти

У Сухопутних силах зазначають, що спочатку військовозобов'язаний проходить лікарів загального профілю, серед яких:

офтальмолог;

хірург;

невропатолог;

терапевт;

стоматолог.

При необхідності додаються й лікарі вузьких спеціальностей, які можуть зафіксувати порушення функцій органу чи всієї системи. Опираючись на рішення військово-лікарської комісії, у ТЦК приймають рішення щодо придатності людини до служби – придатна, обмежено придатна чи непридатна.

Після медичного огляду військовозобов'язаний повертається до мобілізаційного відділу, де йому пропонують різні види служби у залежності від висновку лікарів. Проте на цьому проходження військово-медичної комісії не завершується.

На останньому етапі необхідно пройти психолога. Лікар пропонує військовозобов'язаним тест під назвою "Адаптивність 200". Це опитування дає змогу перевірити, наскільки стресостійка людина до бойових дій, рівень комунікаційних здібностей та соціалізації. Якщо військовозобов'язаний не складає такий тест – до служби його не рекомендують.

Важливо знати, що після уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії та психологічного тесту, якщо військовозобов'язаний підлягає мобілізації, то відразу у бій відправляти не будуть. Наступним етапом має бути навчальний центр. Лише після проходження відповідного курсу, військовозобов'язаного можуть відправити на позиції.

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