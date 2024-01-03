Мобілізація в Україні: чи дає право на відстрочку короткозорість або інші хвороби очей

Деякі хвороби очей, в тому числі й короткозорість, є підставою для надання відстрочки від мобілізації. Такі захворювання можуть надати право для визначення особи як обмежено придатною, так і непридатною до військової служби.

Міноборони у серпні 2023 року скоротило перелік хвороб, згідно з яким особу можуть визнати непридатною до військової служби. Водночас ступінь придатності у деяких військово-лікарська комісія визначає самостійно.

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Хвороби ока та відстрочка

Згідно з переліком Міноборони, низька гострота зору вважається вагомою підставою для звільнення від мобілізації. Таким чином, непридатними до військової служби можуть визначити громадян, які мають:

гостроту зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче,

гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

Окрім цього, отримати позначку про обмежену придатність військовозобов'язані, які мають:

гостроту зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище,

гостроту зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Якщо ж особа має гостроту зору з корекцією одного ока менше ніж 0,1, а гостроту іншого ока з корекцією 1,0, то ступінь придатності до служби ВЛК визначає індивідуально. Якщо ж громадянин має складний гіперметропічний астигматизм, то комісія визначає придатність з огляду на показники хвороби.

Якщо військовозобов'язаний має амбліопію, тобто хронічне ураження зорового аналізатора, для якого характерне зниження здатності бачити, то ВЛК встановить обмежену придатність, навіть якщо хвороба загострюється.

У випадку, якщо військовозобов'язаний має хронічну судинну оптичну нейропатію, то придатність встановлюється в залежності від типу захворювання. Хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропатія передбачає непридатність, а дистальна нейропатія з больовим синдромом – обмежену придатність.

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