Який вік для мобілізації жінок в Україні: остаточне пояснення

За законом, жінок в Україні можуть мобілізувати до лав Збройних Сил лише за добровільною згодою. Однак деякі категорії українок все ж зобов'язані стати на військовий облік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про військовий обов'язок та військову службу". Зазначається, що тих жінок, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, беруть на військовий облік за їх бажанням.

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Чи можлива мобілізація жінок в Україні

Згідно з законодавством, всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік. Це стосується жінок-медиків віком від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я.

Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо. Причому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи,

– пояснив адвокат Владислав Мандрик.

Важливо! Військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок.

Ті жінки, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можуть почати служити лише за власним бажанням. У мирний час вони можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

До слова, раніше стало відомо, що до 18 грудня Міністерство оборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку й умов звільнення військових зі служби. Однак наразі невідомо, які саме механізми демобілізації запропонує Міноборони.