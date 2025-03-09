Призовний вік у 2025 році: з якого віку можуть мобілізувати до війська

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Прихвати на захист України можуть тільки після досягнення певного віку.

У травні 2024 року в Україні знизили призовний вік. Про це пише 24 Канал із посиланням на оновлений закон про мобілізацію.

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Який вік є мінімальним для призову

Відповідно до законодавства, у 2025 році мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби та не мають відстрочки.

Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Зверніть увагу! Час від часу з'являється інформація про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років. Однак у Верховній Раді неодноразово заперечували плани щодо цього.

Військовозобовʼязаним чоловік стає після досягнення 25-річного віку. Водночас добровільно долучитись до українського війська можна з 18 років. Нещодавно Міноборони запустило проєкт контрактів для 18 – 24-річних добровольців, який передбачає певні виплати.