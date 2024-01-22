Мобілізація у 2024 році: чи дає "білий" квиток право на відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації, однак деякі з них мають право на відстрочку.

"Білий" військовий квиток – термін, який існує ще з часів Радянського Союзу. Станом на зараз він навряд звільнить свого власника від повістки та мобілізації, адже в Україні їх просто не існує, передає 24 Канал.

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Він ніколи не був предметом документообігу

У СРСР "білий квиток" був у тих, хто був придатним до служби у тилу. Він дійсно був білого кольору, а стандартний військовий квиток – червоного. Згодом він став підставою для відстрочки від мобілізації.

В Україні такий білий квиток ніколи не був предметом документообігу. Білий військовий квиток відповідає певній мірі придатності і висновок про неї від ВЛК може слугувати підставою для відстрочки. Однак умови присвоєння ступеня придатності різняться у мирний та воєнний час.

Які ступені придатності існують в Україні

В Україні затверджені декілька категорій придатності. Отже, висновки ВЛК про придатність військовозобов'язаного можуть бути такі:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування (де) та орієнтовний строк лікування;

потребує направлення на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення медичного огляду);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Чи мобілізують в Україні з білим квитком

"Білий" квиток в Україні відповідає статусу "обмежено придатний до військової служби, непридатний до військової служби в мирний час" та "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку". Зняти з військового обліку можуть у разі наявності невиліковної хвороби, яка впливає на функції організму.

Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін лікування, проте, не більше, ніж на рік. Після цього має бути прийняте рішення про остаточне зняття з обліку.

Чи може Україна обійтися без посилення мобілізації