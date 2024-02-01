Новий законопроєкт про мобілізацію: за скільки треба зареєструвати дані в електронному кабінеті

У разі ухвалення нового законопроєкту Верховною Радою у військовозобов'язаних громадян з'являться електронні кабінети, де потрібно буде оновлювати дані для ТЦК та СП. Це потрібно буде зробити за певний визначений термін.

Зокрема, електронний кабінет дозволить громадянам легше й простіше уточнити дані. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк, передає 24 Канал.

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Павлюк наголосив, що військовозобов'язаний буде мати 60 днів аби уточнити дані. За його словами, це можна буде зробити в електронному кабінеті.

Представник Міноборони зауважив, що окрім цього працюватимуть й інші способи уточнення даних. Зокрема, у територіальних центрах комплектування, центрах надання адміністративних послуг тощо.

Загалом електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там – і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей, і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська,

– пояснив він.

Павлюк також розповів, що в електронну систему "Оберіг" заносилися дані, які були на папері, і в них є багато неточностей. Через це необхідно уточнення цих даних у ТЦК та СП.

Наостанок представник Міноборони наголосив, що електронний кабінет – механізм, який дозволить громадянам легше й простіше виконати свій обов'язок з уточнення даних.

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