Росія переважає нас: Залужний наголосив на неспроможності мобілізації без непопулярних заходів

Валерій Залужний написав колонку 1 лютого, в якій окреслив головні завдання на 2024 рік. У ній головнокомандувач також підкреслив, що ворог переважає нас у мобілізаційному ресурсі.

У колонці Валерій Залужний наголосив на тому, що командування шукає нові форми застосування українських сил оборони. На це є низка причин, зокрема, мобілізаційний ресурс, якого у ворога значно більше.

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Мобілізаційний ресурс у Росії більший

Як зазначив Валерій Залужний, у противника суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі. Водночас ми стикаємося з тим, що державні інституції в Україні не можуть "покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів".

Паралельно головнокомандувач наголосив на важливості використання безпілотних технологій. Він зауважив, що вони дозволять підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій. А це дасть можливість знизити рівень втрат, адже керувати цими засобами можна дистанційно.

Себто Валерій Залужний зауважив, що з урахуванням ситуації, яка склалася на полі бою, безпілотники суттєво допомагатимуть протистояти російським загарбникам. А їх на території України все ще дуже і дуже багато.

З якими ще проблемами стикається наше військо

У колонці Валерій Залужний окреслив інші моменти, через які нашому військовому командуванню доводиться шукати нові шляхи застосування наявних сил оборони. Серед них: