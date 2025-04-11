Кількість санкцій проти ухилянтів може збільшитися у 3 – 5 разів

Щодо порушників мобілізації і зараз застосовують штрафи. Але санкції можуть посилити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Дивіться також Контракт для 18 – 25-річних, виїзд за кордон і "бусифікація": якою буде мобілізація у 2025

Що загрожує за ухилення від мобілізації у 2025 році

У Мін'юсті кажуть, що менше ніж за рік за рішенням судів заблокували банківські рахунки 26 тисячам українців. Ці люди порушили мобілізаційне законодавство та не сплатили накладені штрафи.

Президент може підписати закон про заочні штрафи. Тоді кількість санкцій проти ухилянтів збільшиться у 3 – 5 разів. Так вважає адвокат Роман Сімутін.

Зараз військовозобов'язаних мають викликати. Якщо громадянин не приходить – виносять постанову про штраф.

Сімутін говорить, що в принципі повістку можуть відправляти що три дні та штрафувати за неявку.

"Але якщо виносять кілька постанов відносно певної особи, то в діях такого громадянина можуть вбачати ознаки кримінального правопорушення. Тобто системна неявка. За те, що людина не з'явилася після повістки, можуть притягувати до відповідальності безліч разів. Але за неуточнення облікових даних до відповідальності можна притягнути лише один раз", – уточнює він.

Порушників зазвичай штрафують не на 17 тисяч гривень, а накладають максимальний штраф у 25500 гривень.

"Якщо порушник, в даному випадку боржник, захоче продати будь-яке своє майно, наприклад, нерухоме, то нотаріуси будуть вимушені відмовити такому громадянину. Якщо борг накопичиться та буде складати від 160 тисяч гривень, то виконавча служба може розглядати питання арешту рухомого або нерухомого майна порушника мобілізаційного законодавства", – підсумовують у матеріалі.

Також ми писали про те, що змінилося щодо зняття з розшуку ТЦК.