Кількість мобілізованих солдатів зростає, адже втрати є з обох боків, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що після початку повномасштабного вторгнення частка мобілізованих солдатів як в українській армії, так і в збройних силах ворога зросла, порівняно з кадровими військовими. Це пояснюється втратами, які є з обох боків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю для Associated Press.

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Як змінилася частка мобілізованих солдатів, порівняно з кадровими військовими

Володимир Зеленський зазначив, що, за словами військових на місцях, коли велика війна тільки починалась, то 90 % нашої армії – це були кадрові офіцери, а 10 % – мобілізовані люди.

Ми розуміємо, що під час війни є втрати з обох боків, і ви про це знаєте, більше мобілізованих людей, більше було добровольців тощо. Тобто армія сама по собі, вона мала зміни, війна мала зміни,

– підкреслив український лідер.

Президент підкреслив, що саме тому в нашій армії відбулися ті чи інші перегрупування. Адже є виклики, тому перебудовується історія.

"Наші люди роблять все, щоб технологічно ми могли б замінювати особовий склад. Краще втрачати ті чи інші дрони в великій кількості, роботизовані системи, ніж втрачати людей. Змінюється війна", – резюмував Зеленський.

Як відбувається тренування новобранців за кордоном

Журналістка AP також спитала Володимира Зеленського про пропозиції, які лунали від українських солдатів, щоб деякі бригади після повернення з тренувань з-за кордону в Україну не були як одна бригада, а працювали як різні окремі підрозділи.

На це український президент відповів, що наші військові ніколи не навчались цілими бригадами за кордоном.

Тут треба також говорити відверто. Партнери навчали як могли. Тобто навчали батальйонами тощо. Але не цілою бригадою. Бригада може бути 5 тисяч людей. А навчання, наприклад, тисячі людей відбувалось, 500, по-різному було,

– пояснив глава держави.

Він також наголосив, що після повернення з-за кордону, військові входять у склад тієї чи іншої бригади, з якою вони й були. А потім на навчання відправляються інші люди з цієї ж бригади.

Тобто, за словами Зеленського, навчання українських військових партнерами в більшості своїй не було ніколи цілими бригадами. Адже це велика кількість людей – 3,5, 5 тисяч, або навіть більше, залежно від кількості військовослужбовців у кожній з бригад.