Мобілізація в Україні: хто зможе отримати відстрочку з 1 вересня

Україна змушена проводити мобілізаційні заходи через російське вторгнення. Процес мобілізації певним чином зміниться з 1 вересня 2023 року.

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року. З вересня 2023 року у процесі мобілізації будуть певні зміни, адже Верховна Рада прийняла закон, який звужує категорії тих, хто може отримати відсрочку, передає 24 Канал.

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Три типи повісток з 1 вересня

Під час воєнного стану не можна проводити призов на строкову службу, тому такі повістки не видаються. Натомість є інші три види повісток.

Про уточнення даних – її видають, щоб чоловік прийшов у ТЦК із усіма документами та надав актуальну інформацію про себе, місце проживання та відстрочку, якщо вона є.

На проходження ВЛК – надається після уточнення даних, якщо у чоловіка немає відстрочки. На ВЛК перевіряють стан придатності до військової служби, і до початку необхідно зібрати ще документи та пройти обстеження.

Мобілізаційне розпорядження – видається головою ТЦК після того, як ВЛК визнає чоловіка придатним до військової служби.

Хто може вручати повістки і кому йти в ТЦК

Законом встановлені певні органи, які можуть вручати повістки. Серед них:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

керівники навчальних закладів у разі розпорядження з ТЦК;

уповноважені представники ТЦК, які отримали наказ керівника про видачу повісток;

Повістки можуть видавати тільки уповноважені від ТЦК. Вони повинні мати службове посвідчення, яке доводить місце роботи. А для перевірки документів представники ТЦК мають надати наказ коменданта із їх прізвищами.

Хто може отримати повістку у вересні

Суттєвих змін у законодавстві щодо цього питання не було, тож повістки можуть отримати:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;

чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

жінки, придатні за станом здоров'я (за власним бажанням);

особи з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання);

іноземці, які хочуть захищати Україну.

Хто має право на відстрочку з вересня 2023 року

Закон, який прийняла Верховна Рада, звужує коло категорій тих, хто може отримати відстрочку. Закон вже вступив у дію.

Отримати звільнення від мобілізації у вересня поточного року мають право:

Заброньовані працівники;

люди з інвалідністю або непридатні до служби з виключенням з військового обліку;

багатодітні батьки;

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;

батьки-усиновлювачі дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки неповнолітньої дитини, якщо партнер чи партнерка проходить військову службу;

ті, хто доглядають за людиною з інвалідністю, якщо більше немає кому цього робити;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0.75 ставки;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗCУ, Державної служби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

ті, хто має близьких родичів, які загинули або зникли безвісти під час війни (включно з АТО/ООС) — чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабу або рідних брата чи сестру.

Потрібно усунути недоліки в органах мобілізації