Приписна компанія 2025 року змінилась: у ТЦК пояснили, як беруть на облік 17-річних

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан.У ТЦК розповіли про зміни у військовому обліку.

Начальник відділу призову сектору комплектування Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Лазаренко розповів, що із 1 січня 2025 року в Україні розпочалася приписна кампанія 17-річних хлопців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Які зміни відбулись

Із 17 січня 2025 року набули чинності зміни до Закону про військовий обов'язок і військову службу щодо порядку взяття громадян на військовий облік.

Раніше юнаки, яким в поточному році виповнювалось 17 років, повинні бути з 1 січня до 1 березня стати на облік за викликом і згідно з графікою прибути до ТЦК та пройти медичний огляд.

У 2025 році правила змінились. Тепер юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників.

Термін приписної кампанії у 2025 році – із 1 січня до 31 липня.

Як це зробити

Є два способи постановки на військовий облік. Зокрема, уточнення своїх персональних даних в застосунку "Резерв+" та особисто у ТЦК.

На цей момент, на жаль, пройти електронну ідентифікацію через "Резерв+" неможливо, тому що ще не оновлені реєстри громадян 2008 року народження. Однак ця можливість з'явиться.

За нововведеннями, під час приписної кампанії 17-річні юнаки медичний огляд не проходять.

Коли потрібно проходити медкомісію

Громадяни, які перебувають на обліку призовників, будуть проходити медичний огляд під час направлення їх до проходження базової військової служби. Ті, хто навчаються у вищих навчальних закладах, проходитимуть медичний огляд перед направленням для проходження практичної частини базової військової підготовки.