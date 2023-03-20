Бійці нам все ще потрібні, адже від війни не втекти, – військовослужбовець ЗСУ

Ворог щодня намагається знищити нашу культуру, мову та спадщину, а тому армія потребує бійців, які стануть на захист Батьківщини. У ЗСУ засуджують спроби уникнути мобілізації, адже війна все одно "наздожене" будь-де.

Свою думку про спроби українців "втекти від війни" від війни розповів в ексклюзивному блозі військовослужбовець Вячеслав Журба. До повномасштабного вторгнення він працював журналістом 24 Каналу, а після 24 лютого став на захист країни.

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Україна потребує добровольців та бійців

Деякі військовозобов'язані українці намагаються незаконно перетнути кордон, аби уникнути мобілізації, і вважають, що таким чином вони зможуть втекти від цього. Проте за кордоном ця війна може наздогнати.

Зараз Україна захищає не лише свої території, а і є щитом для всієї Європи.

Якщо ми програємо, то багатотисячна загартована в боях армія зеків з Росії повалить далі, адже відчує в собі силу,

– пише журналіст.

Тому українська армія потребує нових добровольців і бійців, які стануть на захист рідної землі.

"Чи ти прийшов у військкомат добровільно, чи тобі вручили повістку десь на зупинці – для держави не має значення. Ставлення до добровольців та мобілізованих від офіційних структур однаково позитивне", – наголошує Вячеслав Журба.

Роль добровольців у війні