Мобілізація в Україні: у яких випадках знімають та виключають із військового обліку
- В Україні діє загальна мобілізація, з військового обліку знімають або виключають у певних випадках, таких як переїзд чи непридатність за станом здоров'я.
- Виключення з військового обліку є постійним і передбачає втрату статусу військовозобов'язаного, дозволяючи перетин кордону під час воєнного стану.
- Для зняття чи виключення з обліку необхідно звернутися до ТЦК з відповідною заявою і документами, що підтверджують підстави.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас деякі категорії населення можуть зняти з військового обліку.
Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом все одно є призовниками чи військовозобов'язаними. Про це пише 24 Канал.
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Коли знімають із військового обліку
Після зняття з військового обліку в одному органі обов'язково потрібно стати на нього в іншому або перейти на інший вид обліку. Ці військовозобов'язані повинні поновлювати облікові дані, за потреби проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) про нове місце проживання.
Призовники знімаються з військового обліку, якщо:
- досягли 25-річного віку;
- пройшли базову військову підготовку;
- їх звільнили від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;
- переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду) і для цього потрібно стати на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- їх прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;
- їх направили на альтернативну (невійськову) службу;
- їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили).
Військовозобов'язаних знімають з обліку якщо:
- переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду);
- призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- зарахували до військового оперативного резерву;
- прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
- направили до установ виконання покарань (ув'язнили);
- в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.
Для того, щоб знятися з військового обліку, потрібно особисто звернутися до ТЦК та СП і принести з собою письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку, паспорт, військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення) та документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.
Упродовж 7 днів після зняття з обліку військовозобов'язаний повинен знову стати на облік, але у іншому органі. Звернутися до органу дозволяють не раніше ніж за три дні до того, як військовозобов'язаний чи призовник поїде з місця, де проживає.
В умовах дії воєнного стану змінювати місце проживання можна тільки після того, як поінформували ТЦК
За порушення цих правил закон передбачає покарання – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.
Коли виключають з військового обліку
Виключений з військового обліку втрачає статус призовника чи військовозобов’язаного. На відміну від зняття з військового обліку, ця опція постійна.
Відповідно, такі військовозобов'язані не мусять оновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію, їм не зможуть вручити повістку і призвати на службу під час мобілізації. Вони також мають право перетинати державний кордон у період дії воєнного стану.
Виключаються з обліку такі призовники та військовозобов'язані:
- мобілізовані чи прийняті на військову службу;
- визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;
- ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі;
- позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- ті, хто припинив громадянство України;
- зниклі безвісти або ті, хто помер.
Якщо у людини є підстава для виключення і потреба самій звернутися до ТЦК та СП, вона повинна зʼявитися туди з письмовою заявою, де будуть вказані підстави для виключення з обліку, паспортом, військово-обліковим документом (військовим квитком, тимчасовим посвідченням, приписним посвідченням) та документами, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.
У виключених з військового обліку не забирають військово-обліковий документ, а лише ставлять у ньому відповідну відмітку.