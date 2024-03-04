Майже всі порушують, – Малюська пояснив, чому слід мобілізувати засуджених за ДТП

На сьогодні в Україні активно обговорюють нововведення, які пропонує новий закон про мобілізацію. Зокрема, він передбачає дозвіл на мобілізацію умовно засуджених на добровільних засадах.

У Міністерстві юстицій виступають за обов'язкову мобілізацію людей, які мають судимість, або відбувають покарання у в'язниці за ненасильницькі злочини. Йдеться, зокрема й про порушників правил дорожнього руху, каже Денис Малюська.

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Це історія випадку

Міністр юстицій впевнений, що лав до Збройних сил України можна спокійно призивати ув'язнених порушників ПДР. Малюська пояснив свою позицію тим, що майже абсолютна більшість водіїв хоча б раз у житті порушувала правила їзди.

Міністр визнав, що із ним теж таке траплялося, і він сплачував штраф. Просто в одних випадках порушення не призводить до тяжких наслідків. Наприклад, два водії можуть розпочати рух на жовте світло. Першому пощастить, і нічого не трапиться. Він обмежиться лише штрафом. А ось у випадку із другим станеться аварія. І той отримає вирок і судимість.

За словами Малюськи, часто між порушниками ПДР, які сидять, і які перебувають на волі – невелика різниця. З огляду на безпечність для суспільства – це одні й ті самі люди. Тому, вважає міністр, він не бачить жодної перепони для мобілізації "ДТПшників".

Чи має мобілізація вплинути на термін покарання

Глава Мін'юсту прокоментував можливість скорочення терміну відбування покарання у місцях позбавлення волі учасникам бойових дій. За словами Малюська, це було б добрим стимулом для засуджених гарно виконувати свої обов'язки як військових.

Крім того, це шанс ув'язненим показати, що вони соціалізувалися, є безпечними, воюють і є такими, як і усі ми.

Раніше у Мін'юсті заявили, що знайшли суттєве поповнення для українського війська. Наразі відповідно до закону України мобілізувати людей із судимістю не можна. Якщо виправити це, то ЗСУ можна поповнити понад 50 тисячами осіб, які мали судимість, але наразі перебувають на волі.