Мобілізація в Україні: кого можуть призвати до ТЦК з 1 вересня

Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Верховна Рада вкотре внесла зміни до закону про мобілізацію, тому з 1 вересня будуть певні зміни.

Першочергово зміни стосуються вони пункту про відстрочку за наявності близької людини з інвалідністю. Хто може отримати повістку в ТЦК з 1 вересня, а кому – відстрочка – повідомляє 24 Канал.

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Які зміни очікують українців у вересні

ВР внесла правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мовиться саме про 11 частину статті 23. До внесення змін відстрочку могли отримати військовозобов'язані, чиї другі половинки або один із батьків мають інвалідність I або II групи.

Згідно з новою редакцією, відстрочка таким військовозобов'язаним надаватиметься "за умови, що у таких осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, які зобов'язані, відповідно до закону, їх утримувати". Тобто відстрочку отримати зможуть лише ті, у кого в сім'ї більше немає інших громадян, які здатні допомогти людині з інвалідністю.

Для інших військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років змін немає.

Хто має право на відстрочку у вересні

Окрім вищезгаданої правки, інших змін у законодавстві не було. Тож отримати звільнення від мобілізації можуть наступні категорії громадян:

заброньовані органами влади українці;

люди з інвалідністю або непридатні до служби;

багатодітні батьки;

батьки, які самотужки виховують дитину до 18 років;

громадяни з всиновленою дитиною з інвалідністю до 18 років;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання.

Хто може отримати повістку у вересні

У цьому питанні також суттєвих змін чи правок до законодавства не було, тому призвати можуть: