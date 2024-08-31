Мобілізація в Україні: скільки ще триватиме процес і хто підлягає призову з 1 вересня

В Україні продовжують діяти засади воєнного часу, а також загальна мобілізація чоловічого населення до армії. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років можуть бути залучені до служби у лавах ЗСУ.

Востаннє Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні на 90 днів 7 серпня. Що відомо про тривалість мобілізації, хто може бути призваний до армії у вересні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли може закінчитися мобілізація в Україні

Тривалість мобілізації в Україні залежить від кількох факторів, насамперед від безпекової ситуації на фронті та загального перебігу війни. У разі стабілізації ситуації на фронті або досягнення стратегічних успіхів темпи мобілізації можуть бути зменшені. І навпаки, ескалація конфлікту або поява нових загроз може призвести до розширення або інтенсифікації мобілізаційних заходів.

Наразі офіційних оголошень про завершення мобілізації в Україні немає. Верховна Рада неодноразово продовжувала воєнний стан та загальну мобілізацію, останнє продовження відбулося 7 серпня 2024 року терміном на 90 днів. Це продовження означає, що мобілізаційні заходи діятимуть до 9 листопада 2024 року.

Важливо, що Президент України Володимир Зеленський разом з іншими високопосадовцями підтвердив, що мобілізаційні заходи триватимуть стільки, скільки вважатиметься необхідним для забезпечення обороноздатності країни. Вони зазначили, що тривалість цих мобілізаційних заходів залежатиме від розвитку обставин на полі бою та міжнародної обстановки.

Кого можуть мобілізувати з 1 вересня

З 1 вересня чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби, відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають поважних причин для відстрочки, можуть отримати повістку для проходження ВЛК чи безпосередньої мобілізації в армію.

У вересні до мобілізації можуть підлягати такі категорії військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні (протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) за станом здоров'я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку, однак визнані придатними (протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію – до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Варто пам'ятати, що Україна продовжує боротьбу за незалежність та територіальну цілісність, а мобілізація є одним із ключових інструментів, який дозволяє нашій державі мати можливість протидіяти ворогу. Як тільки обставини дозволять, країна зможе поступово зменшити мобілізаційні заходи та перейти до інших форм впровадження своєї безпеки.