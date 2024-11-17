Мобілізація чоловіків від 50 років: що каже закон

У мережі поширюється інформація, мовляв чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізують. Чи мають ТЦК право мобілізувати таких чоловіків та на яких умовах.

У ТЦК відповіли на це поширене запитання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський ТЦК.

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Які правила мобілізації чоловіків віком понад 50 років

У Волинському ТЦК уточнили, що заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років немає. Їх мобілізація здійснюється на загальних умовах з урахуванням стану здоров’я.

У ТЦК уточнили, що існує документ, який регулює мобілізацію цієї категорії громадян, однак він призначений виключно для службового користування.

Громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах.

Згідно з законом, пояснюють "Факти", мобілізувати можуть чоловіків віком від 25 до 60 років. Втім, мобілізувати чоловіків 18 – 24 років можна, якщо вони мають бойовий досвід. Також вони можуть служити за контрактом.

Після 60 років чоловіки не підлягають мобілізації. Також граничний вік служби залежить від військового звання:

Рядовий, молодший сержантський і старшинський склад на контракті мають граничний вік служби 45 років.

Старший сержантський і старшинський склад на контракті – 50 років.

Вищий сержантський і старшинський склад на контракті – 55 років.

Молодший офіцерський склад – 45 років.

Військовослужбовці старшого офіцерського складу, наприклад, майори і підполковники, можуть служити до 50 років, а полковники капітани 1 рангу – до 55 років.

Вищий офіцерський склад має граничний вік служби 60 років.

Вищий офіцерський склад може служити до 65 років.

Вищий офіцерський склад служить до 65 років за власним бажанням.