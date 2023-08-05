Чи можуть мобілізувати чоловіків, у яких є родичі з інвалідністю: з урахування змін до закону

В Україні змінили підставу для відстрочки від мобілізації для окремої категорії військовозобов'язаних. Мова про осіб, у яких родичі мають інвалідність.

Раніше відстрочку надавали військовозобов'язаним, у яких дружина має інвалідність, або у кого один із батьків або батьків дружини має інвалідність I або II групи. Що змінилося у цих нормах та чи мобілізують чоловіків, які мають дітей або дружину з інвалідністю – пояснив адвокат та юрист компанії Nota Group Антон Маринич.

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Що змінилось для військовозобов'язаних

Раніше, щоб отримати відстрочку було достатньо надати до ТЦК та СП (військкомату) документ про родинні зв'язки. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, довідку до акта огляду МСЕК дружини або батьків.

Тепер відстрочку можуть отримати військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини, чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних їх утримувати.

Тепер, за словами, юриста, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному крім документів про родинні зв'язки та документів про встановлену інвалідність необхідно підтвердити, що відсутні інші працездатні особи, які можуть їх утримувати.

Юрист пояснив, як це працює на практиці

До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли пенсійного віку.

До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку (Стаття 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15.07.1999)", – зазначив юрист.

Обов'язок утримувати своїх батьків встановлено у до статті 202 Сімейного кодексу України, при тому право на утримання виникає за умови, якщо батьки:

є непрацездатними;

потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру).

Хто входить у категорію непрацездатні громадяни Люди, які досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до закону.

При цьому отримання матір'ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, не свідчить про те, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги.

На підтвердження утримання свої батьків (батьків дружини/чоловіка) можуть надаватись:

договір про сплату аліментів;

рішення суду, яким встановлений обов’язок сплачувати аліменти батькам.

Щодо відсутності інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати батьків питання неоднозначне, оскільки може бути двоє працездатних дітей, з яких тільки один утримує, при тому обов’язок утримання залишається і в іншої працездатної дитини,

– каже фахівець.

Чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, мають це підтвердити наступними документами: