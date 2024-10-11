Дві обставини, за яких будуть мобілізовувати чоловіків у віці 50 – 60 років

Мобілізація українців віком від 50 до 60 років проводитиметься за розпорядженням Генштабу. Однак, самі бойові частини часто відмовляють мобілізовувати чоловіків віком цієї вікової категорії, оскільки вони вже не здатні виконувати завдання.

Втім, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський пояснив два випадки за яких дану категорію все ж можуть призвати до армії.

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За віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старше 50 років нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу,

– пояснив Веніславський.

Мобілізація чоловіків віком 50+

Водночас мобілізувати чоловіків старше 50 років можуть у двох випадках:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко. Якихось законодавчих змін у цьому питанні не було.