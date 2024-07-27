Кого призвуть до війська з тих, хто оновив свої дані: пояснення Міноборони

Понад 4,5 мільйони військовозобов'язаних, згідно з вимогою нового закону про мобілізацію, оновили свої дані. В оборонному відомстві пояснили, як серед усіх відбиратимуть тих, кого призвуть до війська.

Зуважимо, за неоновлення даних передбачено штрафи у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб. Відмова від сплати штрафів може призвести до арешту майна боржника.

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Кого мобілізують до ЗСУ

В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури,

– пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його слова, ці запити можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. У цьому питанні немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Він наголосив, що це буде залежати від дуже багатьох чинників.

До слова, раніше у Міноборони пояснювали, що потреби ЗСУ в особовому складі значно менші, ніж кількість людей, які уточнили дані, а тому призовуть не всіх.