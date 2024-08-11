Військовий відповів, чи відчувається поповнення у війську через новий закон про мобілізацію

У травні підписали новий закон про мобілізацію. Українські захисники вже починають відчувати його дію.

Так, до лав Сил оборони надходить надзвичайно важливе поповнення. Про це 24 Каналу сказав командир екіпажу БпЛА бригади Рубіж Андрій Отченаш, наголосивши на важливості мобілізації.

Важливо Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

На фронті відчувається поповнення

Ситуація достатньо складна. Ворог намагається штурмувати позиції Сил оборони кожного дня по декілька разів, а також хоче знайти слабкі місця в нашій обороні. Кількість військовослужбовців, яку залучають до штурмових дій є достатньо великою. Відповідно це ускладнює для наших військових оборонні дії.

Але закон про мобілізацію вже прийшов в дію. Він дедалі більше і більше починає входити в норму, тому що нарешті підходять нові поповнення до нашої бригади, і взагалі до Сил оборони України. Я в черговий раз закликаю всіх українців долучатися до нашої бригади "Рубіж", бо наш край потрібно боронити, особливо в такі складні часи,

– наголосив військовий.

Проте українські захисники достатньо сильно тримають лінію оборони. Отченаш розповів, що Сили оборони знищують окупаційну армію у достатньо великій кількості, і при тому роблять це "красиво та активно".

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію діє в Україні вже 3 місяці. Головною метою закону було проведення обліку всіх військовозобов'язаних, які є в країні та які потенційно можуть взяти участь у війні проти Росії. У Верховній Раді розповіли, що головну мету закону вдалося досягти.