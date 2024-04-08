Комітет Ради виступив за мобілізацію засуджених: однак є деякі винятки
Джерело:РБК-Україна
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, який дозволив би мобілізацію засуджених. Однак відомо, що призивати будуть не всіх.
Нещодавно до Верховної ради внесли законопроєкт №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану, інформує 24 Канал.
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Призов засуджених осіб
В Україні планують дозволити залучати до Збройних Сил засуджених громадян, які вже відбули покарання. Окрім цього, є ще люди, які є засудженими, однак потенційно могли б мобілізуватися до війська.
Голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.
Комітет рекомендував прийняти за основу законопроєкт 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі,
– сказав він.
За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей.
Це також стосуватиметься тих, кого було визнано винними у зґвалтуванні, педофілії та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.
Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.
Який мобілізаційний потенціал серед засуджених: деталі від Мін'юсту
- Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що всього є декілька категорій, які варто розглядати. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб.
- Вона додала, що згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідали ознакам того, щоб приєднатися до армії. Водночас друга категорія – це люди, які зараз відбувають покарання у в'язницях станом на зараз. Олена Висоцька повідомила, що наразі таких людей налічується 26 тисяч.
- Саме це передбачає зареєстрований у Раді законопроєкт. Вона наголосила, що щодо нього буде жвава дискусія. Окрім цього, урядовиця прокоментувала слова міністра Дениса Малюськи, який стверджував, що "ніхто не планує питати" засуджених. Заступниця зазначила, що тут мова йде про вільних людей.