Закон про мобілізацію засуджених: юрист пояснив підводні камені

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. За цей законопроєкт проголосували 279 нардепів. Потенційний ресурс людей, яких можна мобілізувати, становить 15 – 20 тисяч осіб. Це ті, хто виявить бажання вийти із в'язниці і приєднатися до Сил оборони.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, що законопроєкт про добровільну мобілізацію засуджених вже давно перебував у стінах парламенту, проте лише 8 травня за нього нарешті проголосували. Його має підписати голова Верховної Ради, потім – президент, а вже згодом його опублікують – і законопроєкт набере чинності.

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Закон стосується не всіх

Особи, які засуджені за певний тип злочинів, матимуть право подавати відповідні клопотання про вступ до Збройних Сил України на контракт. Однак це стосується не всіх.

Якщо засудженому залишилося відбувати покарання більш ніж три роки або він засуджений за тяжкий злочин на кшталт умисного вбивства, поєднаного із проникненням у приміщення або зґвалтуванням, такі особи не матимуть право подавати відповідні клопотання,

– сказав Олександр Золотухін.

Інша особа, яка має право подати клопотання, звертається із відповідним запитом або в ТЦК, або у рекрутингові центри при виправних колоніях, де можна ознайомитися із вакансіями від Збройних сил і вибрати для себе якусь із них.

Після цього вона звертається до суду із клопотанням про бажання вступити у Збройні сили на контракт. Суд видає відповідне рішення, яке скеровується у територіальний центр комплектування.

Після набрання чинності рішення така особа має бути доставлена Національною гвардією України до відповідного територіального центру комплектування, аби укласти відповідний контракт, який діє до завершення воєнного стану.

Якщо особа, яка уклала контракт або отримала рішення суду про умовне дострокове звільнення, ухилилася від виконання контракту, їй передбачена відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі,

– наголосив юрист.

Також може бути врахований раніше невідбутий термін особи, за який вона умовно достроково була звільнена. Фактично, держава захистила себе від того, аби особи, які були засуджені раніше, не змогли уникнути взятих на себе зобов'язань.

Відпустки не буде

Однією із пересторог, яка є в цьому законопроєкті, є те, що відпустку добровільно мобілізованим засудженим не надаватимуть, оскільки за ними складно буде прослідкувати. Попри це, такі особи є теж живими людьми, які мають право на всі гарантії, визначені законом України про соціальні правові статуси військовослужбовця.

З іншого боку, особа, яка була мобілізована з цивільного життя, та особа, яка була мобілізована з місць позбавлення волі, несуть практично однакову відповідальність за самовільне залишення несення служби – від 5 до 10 років позбавлення волі,

– сказав Золотухін.

На його думку, час покаже, як буде реалізовуватися на практиці закон, оскільки таке рішення було б найбільш об'єктивним і правильним на початку дії воєнного стану.

По-перше, кількість засуджених в Україні не є такою великою для того, аби покрити озвучений президентом раніше необхідний мобілізаційний ресурс. А, по-друге, мобілізація відбуватиметься лише за бажанням засудженої особи. Ніхто не може змусити підписати її контракт і вступити до лав Збройних сил,

– зауважив юрист.

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