На Росії масово наповнюють тюрми, однак є нюанс – нових в'язнів не вербують на війну в Україну

Днями зафіксували, що у Росії призупинили вербування в’язнів. Тюрми наповнюють новими людьми, щоб накопичити резерви. Адже в'язниці спорожніли під час війни.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, зараз у Росії за ґрати садять за будь-який привід.

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Тюрми спорожніли

Ольга Романова зазначила, що у Росії зовсім не модернізована пенітенціарна система. Довгий час було незрозуміло, чому Владімір Путін не проводить там реформи. Однак очевидно, що саме у в'язницях він набирає велику кількість особового складу та кидає їх на фронт в Україну.

Тюрми спорожніли під час війни. Цього тижня знову цю "пробку у басейні" заткнули. В'язниця знову стала працювати як резервуар. Причому тюрма дуже змінилась. Тому що, наприклад, зараз посадки йдуть мало не за перехід дороги у невстановленому місці,

– сказала вона.

Зараз триває накопичення в'язнів. Приблизно за пів року росіяни легко зможуть назбирати у тюрмах 150 – 200 тисяч окупантів. Адже колишні в’язні добре показали себе під час так званої "сво".

Нагадаємо, раніше у Росії військові влаштували бунт. Відомо, що з військової комендатури у Чебаркулі Челябінської області приблизно 100 військовослужбовців, які з різних причин відмовилися воювати в Україні, насильно посадили до автобусів та доставили до Єкатеринбурга. Там чоловіків розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.