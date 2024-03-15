Наразі є дві категорії: у Мін'юсті розповіли, який мобілізаційний потенціал серед засуджених

В Україні планують дозволити залучати до Збройних Сил засуджених громадян, які вже відбули покарання. Окрім цього, є ще люди, які є засудженими, однак потенційно могли б мобілізуватися до війська.

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, який мобілізаційний потенціал серед засуджених є в нашій державі. Як вона зазначила, лише серед судимих є 50 тисяч таких громадян.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Який існує ресурс

Олена Висоцька поділилася данними, скільки засуджених вдалося б залучити до війська у випадку прийняття відповідного закону. Всього є декілька категорій, які варто розглядати.

Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб,

– пояснила заступниця.

Вона додала, що згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідали ознакам того, щоб приєднатися до армії.

Водночас друга категорія – це люди, які зараз відбувають покарання у в'язницях станом на зараз. Олена Висоцька повідомила, що наразі таких людей налічується 26 тисяч.

Друга категорія – це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в'язницях, є засудженими на сьогодні і саме такий механізм і порядок їх залучення до лав ЗСУ,

– повідомила вона.

Висоцька пояснила, що саме це передбачає зареєстрований у Раді законопроєкт. Вона наголосила, що щодо нього буде жвава дискусія. Окрім цього, урядовиця прокоментувала слова міністра Дениса Малюськи, який стверджував, що "ніхто не планує питати" засуджених. Заступниця зазначила, що тут мова йде про вільних людей.

Це є конституційний обов'язок кожного, тому нікого не питають про бажання. Є, звісно, добровольчі підрозділи, є інші форми, як служити у ЗСУ. Але загалом йдеться про те, що є призов, військовий облік, і люди готуються до виїзду на фронт і потім служать. Так само мова йде про засуджених, які вже відбули покарання і є на волі,

– пояснила вона.

Водночас Висоцька зазначила, що буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань для такого служіння.

Мобілізація ув'язнених