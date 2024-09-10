Уже виконують бойові завдання: у 3 ОШБр розповіли, наскільки ефективні колишні в'язні на фронті

Сьогодні лави Третьої штурмової бригади поповнюються здебільшого контрактниками. Також колишніми в'язнями, які в основному на фронті показують себе надзвичайно вмотивованими бійцями.

Крім того, до бригади потрапляють мобілізовані, але з ними попередньо проводять співбесіди та відбирають серед них тих, хто підходить. Про це 24 Каналу розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Як поповнюються лави 3 ОШБр

Максим Жорін підкреслив, що лави Третьої штурмової поповнюють в основному контрактники, які самостійно прийняли рішення йти служити до війська. Вони підписують контракт, спочатку проходять навчання, а потім потрапляють у підрозділ.

Також долучаються люди, які ще нещодавно відбували покарання у тюрмах. Сьогодні їм дали змогу проявити себе на полі бою. Заступник командира 3 ОШБр зазначив, що це надзвичайно вмотивований особовий склад.

Вони уже виконують бойові завдання у складі Третьої штурмової бригади. Зокрема, під час останньої нашої наступальної операції. Вони у ній теж брали участь. У більшості вони показали себе як люди, які надзвичайно вмотивовані та готові працювати, навчатися,

– сказав він.

Крім цього, до Третьої штурмової приймають і мобілізованих. Але з ними попередньо проводять співбесіди. Серед них відбирають тих, хто підходить по духу, фізичному стану, параметрах.

"У нас досить розгорнута рекрутингова кампанія, тому ми собі можемо дозволити сьогодні більше працювати з контрактниками. Тому що це так чи інакше, але трохи інші люди, з іншою мотивацією, з іншою енергетикою, з іншим підходом до всього. Тому, безумовно, з ними легше працювати", – додав військовий.