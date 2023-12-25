Мобілізація жінок в Україні: чи очікувати на зміни щодо призову та військового обліку

Наразі у мережі тривають суперечки стосовно того, що невдовзі розпочнеться мобілізація жінок в Україні. У ЗСУ та РНБО прокоментували подібні дискусії.

Станом на зараз жінки можуть стати на військовий облік добровільно. Однак, українки з медичною професією мають зробити це обов'язково.

Що відомо про ймовірність призову жінок в Україні

Чутки щодо мобілізації жінок розвіяли у ЗСУ та РНБО. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що наразі немає потреби призивати жінок.

За його словами, інформаційні вкиди про мобілізацію здійснюють проросійські пропагандисти, які видають постановку на облік за мобілізацію.

Жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Але була, звичайно ж, суспільна напруга, було багато фейків, багато "вкидів". Треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоби не було сумнівів,

– зазначив Фітьо.

Він запевнив, що їх можуть залучити до мобілізації у разі потреби, оскільки після закінчення свого вишу вони знали, що вони військовозобов'язані та мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП.

Фітьо також зазначив, що ті, хто хоче долучитися до ЗСУ серед жінок, то може зробити це самостійно. До Сил оборони належать і жінки-артилеристи, і жінки-пілоти в армійській авіації.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на призові жінок лише на добровільній основі. Якщо та чи інша жінка має бажання служити, вона може добровільно звернутися в Центр комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь у війні на рівні з чоловіками.

Мобілізація жінок в Україні: останні новини