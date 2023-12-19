Центр дезінформації РНБО назвав повідомлення про мобілізацію жінок "російською пропагандою"
Джерело:Центр дезінформації РНБО
Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що дискусії, в яких депутати висловлюють власне бачення та пропозиції – нормальні. Проте однаково в Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики.
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Що відомо про мобілізацію жінок
Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Що відбувається насправді? Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов,
– уточнили в Центрі протидії дезінформації.
Там пояснили, що служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна. Окрім того, у Верховній Раді тривають дискусії щодо змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу. Щодо цього в Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, що:
- такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції – цілком нормальні для демократичної країни;
- результатом дискусій має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.
"Наразі про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес", – запевнили в ЦПД.
Що заявила нардепка Безугла
- Народна депутатка від "Слуг народу" та заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що призов жінок не обмежується Збройними Силами України. Адже це можуть бути, наприклад, й оборонні підприємства.
- Нардепка пояснила, що відбувається обговорення законопроєкту про мобілізацію. Попередньо він передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних в порядку встановленому Міністерством оборони України.
- За її словами жінки, які стоять на обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів).
- Перед цим Безугла заявила, що у проєкті закону про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби й пов'язані норми мовиться, що жінки стають на військовий облік та проходять базову загальновійськову підготовку. Водночас жінки під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).