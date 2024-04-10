Чи будуть мобілізувати жінок в Україні: в РНБО прокоментували цю інформацію

В Україні триває робота над законопроєктом про зміни до мобілізації. Внаслідок цього виникають питання стосовно того, як відбуватиметься цей процес.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Раніше була заява про те, що наша держава має готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок.

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Це не є актуальним

Нині активно поширюють інформацію, що в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок, однак це чергова дезінформація.

У відомстві наголосили, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

️Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади,

– мовиться в повідомленні.

Водночас жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України добровільно. Там закликали довіряти тільки перевіреним джерелам.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва заявила, що потрібно готуватись до того, що почнуть мобілізовувати жінок. Вона наголосила, що наш північний сусід просто так не зникне, тому ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни.

Наразі в ЗСУ служать 65 000 жінок – це приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення Росії. При цьому майже всі вони є добровольцями, оскільки обов'язкового призову для жінок не існує, хоча жінки, які мають медичну освіту, тепер зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію