Чи розглядається питання мобілізації жінок: у Верховній Раді відповіли

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Питання мобілізації жінок наразі не розглядається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

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Чи можуть мобілізувати жінок

Роман Костенко пояснив, що питання мобілізації жінок у парламентському комітеті не розглядалося.

Ця тема не розглядалась у нас в комітеті… Ми вже прийняли закон. Я думаю, ми на цьому поставили крапку,

– сказав нардеп на брифінгу.

Костенко додав, що, відповідно до українського законодавства, жінки можуть бути призвані до війська за власним бажанням.

Важливо! З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, стали на військовий облік. Водночас варто зазначити, що це не дорівнювало мобілізації.

Нагадаємо, в січні 2025 року Володимир Зеленський підписав документ зі змінами до закону, де, зокрема, уточнювали норми щодо військового обліку жінок, які хочуть пройти базову військову підготовку за власними бажанням. За новими правилами, їх мали за особистою згодою ставити на військовий облік призовників, а після базової підготовки – зараховувати до військового обліку військовозобов'язаних.