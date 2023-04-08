Мобілізація жінок: юрист пояснив, для кого передбачений перехідний період

Наразі закон передбачає лише добровільний перехід на військовий облік. Але лише для українок, які мають медичну спеціальність. Це єдина спеціальність для жінок.

30 грудня 2022 року урядом було схвалено "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Він визначає правила та порядок ведення обліку військовозобов'язаних жінок і чоловіків, а також передбачає перехідний період терміном на 3 роки для жінок з медичною спеціальністю, пише 24 Канал.

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Скільки триватиме перехідний період

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, чому пробний період триватиме 3 роки.

У відповідному акті фігурує формулювання "з метою удосконалення військового обліку". При цьому, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач раніше повідомляв, що наразі в Україні немає потреби у загальній мобілізації жінок,

– пояснює Владислав Юрчак.

Таким чином, починаючи з 2026 року вони будуть поставлені на військовий облік, натомість жінки, що порушать цю вимогу й до кінця 2026 року не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись за фахом вже з початку 2027 року.

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