До якого числа триватиме мобілізація у 2025 році

Верховна Рада у середу, 15 січня, ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану на 90 діб. Відповідно в Україні також продовжили і загальну мобілізацію.

До якого числа триватимуть мобілізаційні заходи у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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До якого числа триватиме мобілізація

За закон №12404 про продовження воєнного стану проголосували 315 народних обранців. Йдеться про термін з 8 лютого по 9 травня 2025 року.

Водночас депутати проголосували й за закон №12405 – про продовження проведення загальної мобілізації в Україні.

Як і воєнний стан, мобілізаційні заходи продовжили на 3 місяці – з 8 лютого до 9 травня цього року. Це рішення підтримали 310 депутатів.

Це стандартна процедура – ВРУ вже 14 разів продовжувала дію воєнного стану і мобілізації щоразу на 90 днів. Далі законопроєкти підписує президент.

Народні обранці також наголошують, що воєнний стан та мобілізація в Україні не завершаться одразу після припинення бойових дій, бо для цього потрібні гарантії безпеки.

"Тобто у найпростіший момент, три дні, умовно відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту ми скасовуємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Так не працює. Працює внесення указу про припинення воєнного стану, що має ґрунтуватися на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями", – заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.