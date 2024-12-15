Призов з 18 років: чи знизять в Україні мобілізаційний вік

У США неодноразово вже лунали заяви, що Україні варто знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Цей наратив підхоплюють і деякі українські політики, хоча Володимир Зеленський виступає проти цього.

Чи дійсно можуть в Україні знизити мобілізаційний вік до 18 років – повідомляє 24 Канал.

До теми Чи буде мобілізація 18-річних: як тисне Захід, що каже влада, військові і як вплине на економіку

У США наполягають на знижені мобілізаційного віку

В адміністрації Байдена останнім часом все частіше лунають заяви про необхідність знизити мобілізаційний вік. Для цього американські посадовці знаходять безліч причин.

Чи не найчастіше заклики щодо зниження мобілізаційного віку лунають від радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана. Так, він стверджував, мовляв, проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не з нестачею зброї або обладнання, а з дефіцитом особового складу.

Також Салліван стверджував, що зниження мобілізаційного віку допоможе швидше укомплектувати Збройні Сили. Також у США аргументують свою позицію і тим, що на війну у В'єтнамі США призивали з 19 років. Та й загалом – основу армії США складають чоловіки саме віком від 18 до 25 років.

Салліван, продовжуючи тему зниження мобілізаційного віку, запевняє, що США готові екіпірувати усіх нових солдатів.

Хто підтримує зниження мобілізаційного віку в Україні

В Україні ідею зниження мобілізаційного віку підтримує секретар комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Щоправда, він наголошує, що мобілізувати треба не з 18, а з 20 років. Костенко вважає, що таке зниження мобілізаційного віку відповідає світовій практиці, а молодь здатна ефективніше виконувати військові завдання.

Такої думки дотримуються і багато військових. Захисники України вважають, що 18-річні юнаки мають ще незрілу психіку, тому їх зарано відправляти на фронт. Водночас мобілізаційний вік, за словами військових, варто знизити до 20 – 21 року.

Зокрема, заступник командира Третьої штурмової бригади Родіон Кудряшов підтримує зниження вікового цензу, але пропонує обмежити його до 21 року. На його думку, молодь здатна впроваджувати сучасні технології у військовій сфері, зокрема у сфері дронів.

Що каже влада про зниження мобілізаційного віку

Володимир Зеленський виступає проти зниження мобілізаційного віку. Він неодноразово висловлював свою категоричну позицію щодо цього питання. Так, відповідаючи Саллівану на заклики знизити мобілізаційний вік, президент України наголосив, що країна не повинна компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів.

Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні,

– наголосив Зеленський.

У Верховній Раді також наголошують, що не розглядають можливість зниження мобілізаційного віку. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років – ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті ВР не розглядається.