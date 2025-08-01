В Україні триває загальна мобілізація через вторгнення Росії. До призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Правила та нюанси цього процесу чітко розписані у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про те, кого та в якому віці беруть на службу – розповідає 24 Канал.

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Згідно із законом, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, визнані придатними до служби за станом здоров'я та не мають відстрочки або бронювання.

Однак, чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили службу та не мають військової спеціальності, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Тому таких до 25 років наразі не мобілізують.

Зверніть увагу! Молодь віком 18 – 24 роки може стати на захист країни добровільно на умовах контракту. Він передбачає фінансову підтримку та соціальні пільги за рік служби.

До слова, наразі депутати лише обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18 – 20 років. Офіційно ж призов 18-річних наразі не передбачений.

Молодим військовослужбовцям нададуть можливість здобувати вищу освіту без відриву від служби. Водночас місце навчання за ними зберігатиметься.

Зокрема, для молоді передбачено навчання на дронових спеціальностях, грошові виплати та пільги після служби.