Набридло служити: російські "мобіки" приїхали з Луганщини у Підмосков'я і здали зброю

У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян. Вони відмовились воювати проти України та захотіли здати зброю.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Нагадаємо, що восени мобілізовані росіяни кинули позиції на Луганщині через значні втрати.

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Мобілізовані росіяни відмовляються воювати проти України

26 грудня 8 "мобіків" віком від 20 до 44 років виїхали з Луганської області та опинилися у Підмосков'ї. Вони прийшли до відділу поліції з автоматами та кулеметами та заявили, що хочуть здати зброю.

Як виявилось, ці "вояки" були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ.

Правоохоронці викликали військових слідчих на місце інциденту. У підсумку "мобіків" відправили до однієї з військових частин Підмосков'я – там вони чекатимуть на рішення поліції.

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