Росія відправила на війну декілька тисяч мобілізованих, частину без зброї, – розвідка Британії

Росія у жовтні відправила на фронт в Україну декілька тисяч мобілізованих солдатів. У більшості випадків мобілізовані погано забезпечені зброєю.

Ще у вересні, як свідчать дані розвідки Міноборони Британії, офіцери в Росії були занепокоєні через те, що мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї.

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У Росії можуть бути труднощі з логістикою

Судячи зі світлин з відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали зазвичай АКМ – зброю, вперше представлену у 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

Як йдеться у повідомленні, АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

Повідомляється, що інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї.

Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії.

Росія не змогла впоратися з мобілізацією

Так звана часткова мобілізація стала справжнім викликом для Росії. Зокрема, співробітниця американського Інституту вивчення війни (ISW) Наталія Бугайова заявила, що Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

За її словами, росіяни не отримують того ефекту, на який розраховували завдяки мобілізації. У ворога виникли проблеми в озброєнні і тренуванні мобілізованих.

Крім того, Росія намагається воювати не якістю, а кількістю. Про це свідчать дані розвідки Міноборони Британії. Наприклад, ПВК "Вагнера" змінила критерії відбору бойовиків для війни в Україні. Відтепер до ПВК "Вагнера" набирають зеків, а також людей з важкими хворобами.

28 жовтня мобілізація у Росії буцімто завершилася. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про те, що до російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

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