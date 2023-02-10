Мобілізований окупант злякався пакету та втік з автоматом: його шукають у 3 областях, – росЗМІ

Мобілізований окупант настільки не хотів пакетизуватися, що втік. Ще й прихопив з собою автомат. Тепер у Росії панікують й шукають "пропажу" на території відразу 3 областей.

Про втечу мобілізованого голосять російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Повідомляється, що втікач – 42-річний Олексій з Санкт-Петербурга.

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Загарбник накивав п'ятами з частини, яку окупанти влаштували на території тимчасово окупованої Луганської області, ще 8 лютого.

Де наразі переховується окупант – невідомо. "Товаришам по пакетних перспективах" він заявив, що збирається додому – через Ростовську область. На дорогу Олексій прихопив з собою АК-74 з боєкомплектом.

Наразі мобілізованого розшукують на території таких областей:

Ростовська;

Бєлгородська;

Воронезька.

Які втрати Росії потрібні для перемоги України

Станом на 10 лютого 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 135 740 загарбників. Лише за добу на концерт до Кобзона відправили 730 російських військових

Михайло Подоляк розповів, що для перемоги України потрібно, аби втрати Росії збільшилися у декілька разів.

Для того, щоб Росія програла, ми маємо збільшити її втрати ще у 3 – 5 разів, тоді це дійсно шокуватиме,

– підкреслив радник очільника ОПУ.

Тоді у Росії розпочнеться новий олімпійський рух "хоронимо по всій країні максимальну кількість людей".