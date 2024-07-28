Чому частину українців мобілізують до 25 років і коли це виправлять

Наразі на службу в ЗСУ мобілізують військовозобов'язаних у віці з 25 до 60 років і резервістів (навіть якщо немає 25-ти, але є служба в строковій армії).

Мобілізувати можуть лише військовозобов'язаних

І це важливо розуміти, коли ми говоримо про мобілізацію у віці від 18 до 25 років. Чому так сталось, що часина чоловіків може бути мобілізована на службу у віці до 25 років і коли це зміниться – розповідаємо далі.

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! В Україні не змінили вік придатних до мобілізації: він залишається з 18 до 60. При цьому скорочено проміжок, в межах якого чоловіка можуть призивати на строкову військову службу. Тепер це – з 18 до 25 років.

Коли ж йдеться про мобілізацію, законодавство спирається не на вік, а на категорію, до якої віднесена особа. Це може бути

призовник;

військовозобов'язаний.

Мобілізувати можна лише військовозобов'язаних, а призовників – ні.

Коли особа є призовником

Призовником особа стає, коли вона визнана придатною до строкової служби, але ще не проходила її (або військову кафедру). У призовника є посвідчення про приписку до призовної дільниці – так зване приписне.

Військовозобов'язаним особа стає після строкової служби або кафедри, або після досягнення 25 років. Особи, які не мають військово-облікової спеціальності, у 25 стають на облік військовозобов'язаних.

Також в законі прописано, що мобілізації до 25 років не підлягатимуть ті, хто пройде базову військову підготовку, яку запровадять з вересня 2025 року.

А ось люди до 25 років без строкової служби і кафедри, яких не взяли за станом здоров'я, не є призовниками.

Скасування статусу "обмежено придатних"

Також в Україні скасували статус "обмежено придатних" у військовий час. Саме цей статус мали люди, які через стан здоров'я були звільнені від строкової служби в мирний час. Їх не ставили на облік призовників, а брали на облік військовозобов'язаних. Відтак, якщо повторна ВЛК не визнає їх непридатними, вони підлягають мобілізації.

Чи зміниться щось найближчим часом

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірини Фріз пояснила, що це результат законодавчої колізії, яка виникла через ухвалення декількох законопроєктів, які не врегулювали відповідні питання.

Увечері 25 липня народна депутатка Соломія Бобровська на своїй сторінці в фейсбук повідомила, що комітет ВерховноРади з національної безпеки розглянув цю колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію.

Водночас як будуть законодавчо прописані ці зміни, члени парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки поки не знають.

Імовірно, якщо цей закон буде прийнятий, то ті, кого призвуть до того моменту, зможуть податися на звільнення. Водночас сказати про це точно наразі ніхто не може.