Чи готові мобільні оператори України до тривалого блекауту
Джерело:НКЕК
Комісія перевірила всіх операторів мобільного зв'язку, щоб з'ясувати, чи готові вони до тривалих блекаутів. Мовиться про перевірку трьох операторів.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) встановила, що жоден з операторів не готовий до блекауту. Особливо, якщо мовиться про те, щоб забезпечити людям зв'язок протягом 3 діб без світла.
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Чи готові оператори зв'язку до відключень світла
НКЕК розповіла, що з січня 2023 року вони провели 8 позапланових перевірок операторів щодо виконання вимог комісії, які видали на основі рішення РНБО. Мовиться про те, що оператори повинні забезпечити автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб.
Комісія заявила, що вони виявили порушення у всіх трьох операторів мобільного зв'язку. Зокрема, перевіряли:
- "Київстар" у Київській, Львівській, Одеській областях;
- "ВФ Україна" у Київській, Львівській, Одеській областях;
- "Лайфселл" у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях.
НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів... Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок,
– заявила комісія.
Окрім того, в компанії зазначили, що наприкінці серпня 2023 року провели перевірки у компанії "Лайфсел" у Рівненській області. Вони встановили, що оператор не здатен забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти.
Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
Коротко про ймовірні блекаути
- Глава Міненерго Герман Галущенко закликав громадян Україну купувати генератори на зиму. Посадовець зазначив, що саме автономні електричні підстанції допоможуть уникнути тривалих відключень світла.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про підготовку енергосистеми України до ймовірних обстрілів з боку Росії. За його словами, Київ має план на випадок блекауту.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив щодо обстрілів, що у випадку атак Росії по енергетиці взимку Київ також буде відповідати.