Чи готові мобільні оператори України до тривалого блекауту

Комісія перевірила всіх операторів мобільного зв'язку, щоб з'ясувати, чи готові вони до тривалих блекаутів. Мовиться про перевірку трьох операторів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) встановила, що жоден з операторів не готовий до блекауту. Особливо, якщо мовиться про те, щоб забезпечити людям зв'язок протягом 3 діб без світла.

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Чи готові оператори зв'язку до відключень світла

НКЕК розповіла, що з січня 2023 року вони провели 8 позапланових перевірок операторів щодо виконання вимог комісії, які видали на основі рішення РНБО. Мовиться про те, що оператори повинні забезпечити автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб.

Комісія заявила, що вони виявили порушення у всіх трьох операторів мобільного зв'язку. Зокрема, перевіряли:

"Київстар" у Київській, Львівській, Одеській областях;

"ВФ Україна" у Київській, Львівській, Одеській областях;

"Лайфселл" у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях.

НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів... Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок,

– заявила комісія.

Окрім того, в компанії зазначили, що наприкінці серпня 2023 року провели перевірки у компанії "Лайфсел" у Рівненській області. Вони встановили, що оператор не здатен забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти.



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