Чи впливають переговори про припинення вогню на темпи мобілізації: що кажуть в ЗСУ

Україна та Росія за посередництва США домовились про тимчасове перемир'я. У ЗСУ пояснили, чи впливає це на процес мобілізації.

Речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський розповів, що темпи мобілізації не можуть піддаватися впливам. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

Дивіться також У Міноборони анонсували нові відстрочки у Резерв+

Потрібне поповнення Сил оборони

Він наголосив, що темпи мобілізації існують незалежно від того, що відбувається ззовні.

Генеральний штаб виконує планове завдання щодо мобілізації людських ресурсів для поповнення Сил оборони і безпеки для виконання завдань, які пов'язані з відсіччю і стримуванням збройної агресії Росії проти України,

– додав він.

За словами військового, ці заходи будуть відбуватися безперервно, поки не буде прийнято інше рішення щодо мирного врегулювання війни.

Водночас він вважає, що на позиції і думки громадян може впливати будь-що, але завдання полягає у тому, щоб створити умови, у яких Україна буде продовжувати стояти.