"Росії вигідно утилізувати ув'язнених": кого наступними кинуть на війну в Україну

Західна аналітики повідомляють, що Росіє готує новий масований наступ. Однак для цього їй необхідно накопичити достатню кількість ресурсу, зокрема і людського.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зауважив, що Росія вдається до різноманітних способів, аби затягти постачання зброї та техніки до України.

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Росія розуміє, що хід війни залежить від того, що буде швидше: їхня підготовка до активізації масованого наступу чи постачання до України важкої зброї. Натомість в Кремлі намагаються загальмувати процеси підтримки України для того, щоб обігнати у цих перегонах І скористатися вікном можливостей.

Зокрема, зараз у Кремлі спекулюють темою втрати Францією понад 400 мільйонів євро через відмову постачати кораблі "Містраль" Росії у 2015 році. Нагадаємо, що їх Москва замовила у 2010 році, натомість Франція відмовилася від угоди через російську агресію в Криму та на Донбасі.

Росія не рахує втрати

Росія абсолютно не рахує жертви, зауважив політолог. Тому ціна життя в’язнів там від’ємна. Їх утримання, охорона, годування обходиться в певну суму для російського бюджету.

Відповідно зараз вони що більше утилізують ув’язнених, тим для Росії більш вигідна ситуація. Вони не просто не рахують втрати, а раді і підвищити ці втрати,

– додав Саакян.

Наступною хвилею постачання мобілізованих у Росії можуть стати кредитні агенції, припустив експерт.

Росії вдалося на певних ділянках перейти до наступу, на них вони змогли скувати українські сили. І зараз ворог серйозно замислюється, як би їм взяти реванш, переконаний політолог.

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