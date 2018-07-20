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Модель зробила селфі з померлим батьком для "лайків" у соцмережах: шокуюче фото

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Джеліка Любичич
Джеліка Любичич / Instagram

Сербська модель Джеліка Любичич шокувала користувачів соціальних мереж. Дівчина зробила селфі на фоні померлого батька у лікарні.

Після чого модель опублікувала це фото в Instagram-сторіз на своїй сторінці.

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Користувачі одразу почали засуджувати дівчину за те, що вона вирішила зібрати "лайки" за допомогою тіла свого мертвого батька.

Джеліка Любичич в підписі до посту розповіла, що за життя її 67-річного батька боролися стільки, скільки могли, і подякувала батькові за його допомогу впродовж життя.

Згодом модель не витримала шквал критики і видалила пост, свої фото, а в кінці і сторінку в Instagram.

модель опублікувала селфі на фоні померлого батька
Модель опублікувала селфі на фоні померлого батька в Instagram

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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