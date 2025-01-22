Чи могла Росія адаптувати Су-34 для запуску "Кинджалів": авіаексперт назвав 2 важливі нюанси

У мережі з'явилася інформація, що Росія використовує винищувач-бомбардувальник Су-34 для запусків аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Чи дійсно росіяни могли переобладнати літаки для запуску "Кинджалів", про це 24 Каналу детально розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Чому Су-34 технічно не можуть запускати "Кинджали"

Росіяни можуть переобладнати винищувач-бомбардувальник Су-34, але запуск й відпрацювання не дасть можливості "Кинджалу" розвинути потрібну швидкість й стати аеробалістичною гіперзвуковою ракетою.

Це звичайна російська пропаганда. Росіяни постійно брешуть й у цій ситуації є два важливих аспекти, які їх викривають,

– зазначив авіаексперт.

"Кинджал" – це аеробалістична ракета, яка під час запуску потребує великої швидкості. Літак Су-34 може працювати на швидкостях близько 1,6 – 1,8 махів. Водночас МіГ-31К працює на швидкостях близько 2,8 махи, що дозволяє бути першою сходинкою для запуску на такій великій швидкості ракети "Кинджал".

Крім того, дуже важливе значення має висота польоту. Наприклад, для запуску "Кинджала" потрібно перебувати на висоті близько 15 тисяч метрів, а для Су-34 це вже максимальна висота, що теж ускладнює можливість запуску цієї ракети.

Навіщо Росія бреше про модернізацію літаків

Зараз росіяни активно намагатимуться розповідати буцімто можуть адаптувати літаки Су-34, Су-30, Су-35 для потужних можливостей. А все через те, що Росія втрачає стратегічну авіацію, яка може запускати крилаті або балістичні ракети дальністю понад 500 кілометрів.

Є активне завдання з боку російського керівництва про створення ракет, які могли б запускатися з-під крила тактичної авіації. Росія зараз активно розганятиме пропаганду про створення своїх надможливостей, але це не відповідатиме дійсності,

– мовив Храпчинський.

Росія, з його слів, також зняла низку пропагандистських роликів, де буцімто тестують плоске сопло на літаку Су-57, але воно не відповідає зазначеним вимогам.

На відео під час тестування даного сопла видно, що воно не плоске, а квадратне, що не відповідає характеристикам. Крім того, є купа інших недоліків, які призводитимуть до частого виходу з ладу літака,

– додав авіаексперт.

Водночас поки Росія марить модернізацією військових літаків, у неї справжня катастрофа з цивільною авіацією. Зокрема, за час повномасштабної війни Росія вивела з подвійної реєстрації 365 із 665 літаків.