"Шахеди" стають ще небезпечнішими: як росіяни покращили свої дрони
- Росія модернізує дрони "Шахеди", зокрема, використовуючи Starlink для покращення їхніх можливостей.
- Дрони можуть здійснювати розвідку, виявляти цілі і атакувати їх з великою точністю.
Росія атакує Україну "Шахедами" у великих кількостях. Зараз окупанти модернізують ці БпЛА. Зокрема, завдяки Starlink вони отримують нові можливості.
Наприклад, росіяни можуть перетворити "Шахеди" або інші безпілотники у більш класичний баражуючий боєприпас, який має зв’язок з оператором. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зауважив 24 Каналу, що це відбувається давно.
До теми Ведуть розвідку та полюють на поїзди: як РФ модернізувала "Шахеди" і до чого тут Маск
"Баражуючі боєприпаси великих дальностей, які мають зв’язок з оператором через супутник, іншими способами, або з дуже розумною головкою наведення – це не новина. Це давно існує. Те, що у росіян їх немає у великих кількостях і якісних – це їхнє недопрацювання. Хоча непросто створити якісні боєприпаси такого типу. Вони досить дорогі", – сказав він.
Які можливості має ворог?
Давид Шарп розповів, що раніше дрони бив у ціль за GPS, за інерціальним наведенням. Сьогодні загарбники отримують можливість бачити те, що у полі зору "Шахеда", камери будь-якого безпілотника, а відповідно побачити якусь ціль.
Тобто вони можуть здійснювати розвідку, виявляти якусь ціль та вирішити атакувати її, причому з великою точністю. Це велика проблема. Розв'язання – це маскування, системи ППО. Зокрема, це пасивний захист тих чи інших об'єктів, щоб удар безпілотника був менш ефективний або взагалі неефективний,
– підкреслив військовий оглядач.
Ворог постійно навчається. У будь-яких оцінках потрібно намагатися передбачити, куди підуть росіяни, та намагатися випередити їх. Не варто забувати, що в окупантів є значна усвідомленість ситуації та високоточні засоби ураження.
Що відомо про модернізацію дронів Росії?
Американська система Starlink допомагає окупантам наводити дрони по Україні. Зокрема, є фото, на яких видно, що термінал mini-Starlink встановили на безпілотнику, імовірно, одній з модифікацій ударного БпЛА "Молнія". Цей дрон помітили на Покровському напрямку. ЗСУ неодноразово фіксували такі безпілотники в повітрі. Пентагону поки не вдається повністю блокувати доступ Росії до цієї передової технології.
Також з'явилися "Шахеди" з подвійною бойовою частиною на 100 кілограмів. Подробиць про це досить мало. "Флеш", спеціаліст з радіозв'язку, який пише про різноманітні новації росіян і технічні рішення Сил оборони, опублікував фото такого дрона.
Крім того, Росія вперше вдарила по Україні "Герань-5". Цей дрон має довжину приблизно 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.