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      Модернізація Метінвестом цеху на ММКІ збільшить присутність України на ринку листової сталі

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      Маріупольський металургійний комбінат
      Маріупольський металургійний комбінат / uprom.info

      Планується сумарно збільшити обсяг продажів на 20% до 4,5 мільйонів тонн в рік.

      Після масштабної реконструкції на Маріупольському металургійному комбінаті ввели в експлуатацію листопрокатний цех. Модернізація дозволить вітчизняному виробникові розширити світові ринки збуту гарячекатаних рулонів, за рахунок покращення їхньої якості та збільшення ваги. За результатами повної планується сумарно збільшити обсяг продажів на 20% до 4,5 мільйонів тонн в рік.

      Те, що раніше нам доводилося продавати у напівфабрикатах, сьогодні це вже буде готовий продукт – гарячекатаний рулон. За якістю і характеристиками він вийде на рівень кращих світових стандартів і посилить нашу конкурентність на зовнішніх ринках,
      – розповів гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков.

      Проєкт реалізували у співпраці з австрійськими фахівцями. Інвестиції "Метінвесту" у цей проєкт уже склали близько 110 млн доларів. Це обладнання найкращих світових виробників.

      "Сьогоднішня робота прокатників складається з управління комп'ютерними програми. Увесь процес виробництва повністю автомаматизовано", – зазначив Тарас Шевченко, гендиректор ММКІ.

      ММК імені Ілліча входить в групу Метінвест. В урочистій церемонії запуску ЛПЦ-1700 взяли участь понад сто його партнерів з дев'ятнадцяти країн світу.

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      Теги: Металургія Новини Маріуполя Інвестиції
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