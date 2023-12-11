Росіяни модернізували свої дрони: наскільки важче їх збивати

Пріоритет окупантів в обстрілах дронами-камікадзе. Ворог покращив свої тактико-технічні характеристики.

Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що спочатку росіяни фарбували "Шахеди" у чорний колір. Загарбники робили це балончиками та похапцем.

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"Якогось ефекту не принесло ворогу. Тоді, звичайно, двигуни. Швидкість збільшилася. Десь, можливо, майже вдвічі", – сказав Братчук.

Чи можна збивати покращені "Шахеди"

У російських пропагандистських ЗМІ повідомляли, що загарбники нібито поставили у "Шахеди" реактивні двигуни. Мовляв, так вони буцімто можуть збільшити швидкість до 500 – 600 кілометрів на годину.

Однак такі модифіковані дрони-камікадзе все одно можна збити. Адже ефективність роботи мобільних вогневих груп поліпшилася. Вони зазвичай збивають 40 – 50% ударних БпЛА.

Водночас час на ураження покращених дронів менший. Також загарбники збільшують потужність заряду.

Нині рівень протистояння є технологічний. Над цим працюють і військові інженери. Є певні напрацювання. Сподіваюся, що ворог це відчує на полі бою. Щодо збиття – тактика теж удосконалюється,

– наголосив речник української добровольчої армії Південь.

Розвідка ворога

Окупанти постійно проводять активну повітряну розвідку Південних регіонів. Мовиться про Херсонщину та Миколаївщину. Також росіяни зацікавлені в Одещині, адже там розташована припортова та портова інфраструктура. А ще – є експортний морський коридор.

"Це те, що надзвичайно ворога цікавить", – зазначив Сергій Братчук.

Нещодавно українські захисники збили ворожий Су-24М неподалік острова Зміїний. По літаку вдарили тоді, коли російський бомбардувальник після розвідки хотів вдарити по Півдню Одещини.

Росія модернізує дрони-камікадзе