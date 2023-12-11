Росіяни модернізували свої дрони: наскільки важче їх збивати
Пріоритет окупантів в обстрілах дронами-камікадзе. Ворог покращив свої тактико-технічні характеристики.
Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зауваживши, що спочатку росіяни фарбували "Шахеди" у чорний колір. Загарбники робили це балончиками та похапцем.
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"Якогось ефекту не принесло ворогу. Тоді, звичайно, двигуни. Швидкість збільшилася. Десь, можливо, майже вдвічі", – сказав Братчук.Зверніть увагу! У російських пропагандистських ЗМІ повідомляли, що загарбники нібито поставили у "Шахеди" реактивні двигуни. Мовляв, так вони буцімто можуть збільшити швидкість до 500 – 600 кілометрів на годину.
Чи можна збивати покращені "Шахеди"
Однак такі модифіковані дрони-камікадзе все одно можна збити. Адже ефективність роботи мобільних вогневих груп поліпшилася. Вони зазвичай збивають 40 – 50% ударних БпЛА.
Водночас час на ураження покращених дронів менший. Також загарбники збільшують потужність заряду.
Нині рівень протистояння є технологічний. Над цим працюють і військові інженери. Є певні напрацювання. Сподіваюся, що ворог це відчує на полі бою. Щодо збиття – тактика теж удосконалюється,
– наголосив речник української добровольчої армії Південь.
Розвідка ворога
Окупанти постійно проводять активну повітряну розвідку Південних регіонів. Мовиться про Херсонщину та Миколаївщину. Також росіяни зацікавлені в Одещині, адже там розташована припортова та портова інфраструктура. А ще – є експортний морський коридор.
"Це те, що надзвичайно ворога цікавить", – зазначив Сергій Братчук.
Нещодавно українські захисники збили ворожий Су-24М неподалік острова Зміїний. По літаку вдарили тоді, коли російський бомбардувальник після розвідки хотів вдарити по Півдню Одещини.
Росія модернізує дрони-камікадзе
- У британській розвідці зазначили, що країна-агресорка покращує іранські дрони-камікадзе. Наприклад, загарбники із середини 2023 року могли їх доповнити озброєнням, яке виготовили на своїх заводах.
- Наприкінці листопада у збитому ворожому БпЛА знайшли українську сім-карту та 4G-модем. Росіяни застосовують дрони з карбонового волокна. А також – фарбують у чорний колір, аби вночі їх було складніше виявляти.
- Тим часом Офіс Генпрокурора встановив, де виготовляють дрони-камікадзе. Фахівці з'ясували, що російська "Герань" – це іранський "Шахед". Нині до 9 країн світу направили запити, аби можна було встановити шляхи постачання деталей БпЛА до Росії та Ірану.