У Курській області впав іранський дрон Mohajer-6

У Курській області невдало приземлився іранський БпЛА. Вочевидь, дрон-іноземець летів обстрілювати Україну, однак по дорозі з ним щось трапилося.

Так, у російських телеграм-каналах розповіли про те, що на Курщині впав безпілотник. Варто зауважити, що цій новині громадяни країни – агресорки спершу зраділи.

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Думали, що то "Байрактар"

Так, у тамтешніх пабліках неприховано тішилися падінню свого дрона. Усе тому, що вони вважали, що "нещасливець", який приземлився в полі у селищі Ширинка, – ніхто інший, як турецький безпілотник Bayraktar, завод із виробництва якого будують в Україні.

У Курській області впав іранський дрон / Скриншот соцмережі

Однак згодом з'ясувалася неприємна для окупантів правда. Дрон, який зробив невдалу посадку, виявився іранським. Йдеться про Mohajer-6.

"Болюча" правда про дрон, який впав на Курщині / Скриншот соцмережі

: "Mohajer-6" призначений для розвідки та атак. Він може нести 4 керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кілограмів. Його дальність польоту становить 200 кілометрів, а тривалість — до 12 годин. Максимальна висота роботи 5,4 кілометра.

На додачу до однієї сумної для росіян новини, стала відома інша. Здоровенний дрон ніс керовані ракети на підвісках. Вочевидь, прямував робити шкоду Україні. Однак невідома сила стала йому на заваді.

Аварія іранського дрона: дивіться відео

У чому причина "нетримання" російськими літаками боєприпасів

Слід зауважити, що це далеко не перший і не останній приклад несправності засобів повітряних сил країни – агресорки. Так, російські літаки періодично "гублять" боєприпаси по дорозі до місця призначення. Наприклад, ось ворожий літак не доніс бомбу до Харкова і впустив її прямо на Бєлгород.

У Повітряних силах пояснили це "нетримання" у літаків противника. За словами речника Іллі Євлаша, це може бути і людський фактор, може бути і помилка пілота або ж, наприклад, помилка обслуговчого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу.

Крім того, "нетримання" може бути спричинене зношеністю літаків.