Це справді жом на папері, – Мокрик про дисертацію Киви

Одіозному народному депутату Іллі Киві присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації. Експерти вважають, що в його роботі багато загальних фраз без будь-якої конкретики.

Там є багато тверджень, які погано підкріплені аргументами. Про це в ефірі розповів журналіст-розслідувач Bihus.Info Данило Мокрик.

До теми Кива – кандидат наук: йому присвоїли науковий ступінь після захисту дисертації

За його словами, в дисертації є багато самоповторень і фраз, які не мають жодного семантичного значення і не несуть змістового навантаження.

Це справді жом, але на папері – жом науковою мовою,

– сказав Мокрик.

Навіщо Киві науковий ступінь

Наприкінці липня 2020 року стало відомо, що Кива задекларував дохід у 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями. Розслідувачі показали, що насправді те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим.

Журналіст відзначив, що є 2 пояснення, навіщо Киві науковий ступінь:

це завжди солідно;

науковий ступінь дає йому право на 15% доплати до зарплати.

До кого найбільше запитань

Є запитання, як сказав Мокрик, до всіх тих членів Наукової ради, які проголосували за надання Киві наукового ступеня: "Я думаю, вони поставили себе на один рівень науковців з Кивою".

Також залишаються запитання до його офіційних опонентів, які дали схвальні відгуки на дисертацію, і до його наукового керівника.

Мокрик розповів про дисертацію Киви: дивіться відео

Що відомо про дисертацію Іллі Киви