Молдова не планує вступати до НАТО, – Санду
Джерело:Pro TV
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що влада не розглядає питання приєднання країни до Північноатлантичного альянсу. Політикиня, каже, що нейтральний статус закріплений у Конституції Молдови.
Президентка заявила, що Молдова хоче миру та не представляє військової загрози ні для кого.
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Немає жодної ініціативи про відмову нейтралітету або вступ до НАТО,
– сказала Санду.
Політикиня наголосила на необхідності зміцнювати безпеку та зберігати стабільність у країні.
Якщо в країні буде неспокійно, то не зможуть займатися реформою юстиції, поліпшенням ділового клімату. Санду додала, що багато залежить від того, як діятимуть всередині країни.Зверніть увагу! З 1994 року Молдова співпрацює з НАТО за програмою "Партнерство заради миру", а з 2006 року співробітництво розвивається в рамках IPAP – індивідуальних планів співпраці. У грудні 2016 року в Кишиневі відкрили бюро зв'язків НАТО.
Молдова добиватиметься приєднання до ЄС
Однак Санду зазначила, що Молдова добиватиметься приєднання до Євросоюзу. Вона вважає цю мету цілком реальною. Хоча й існують зовнішні виклики та ризики, які можуть гальмувати процес.
Що каже Санду про стосунки з Росією
Крім того, президентку запитали, чи не постраждають відносини Молдови з Росією через курс на євроінтеграцію. Санду відповіла, що такий ризик існує. Проте іншим країнам слід поважати вибір один одного.
"Той факт, що ми просуваємось у бік ЄС, не означає, що ми не можемо мати конструктивних та прагматичних відносин із Росією. Є приклади країн ЄС, які підтримують добрі відносини з Росією", – підсумувала політикиня.
Як змінилась Молдова при Санду
- Майя Санду перемогла на президентських виборах у листопаді 2020 року. Її головним конкурентом був колишній президент Ігор Додон. Він був відомий своїми проросійськими поглядами. Натомість Санду має європейські прагнення.
- Вже у січні суд у Молдові визнав закон про особливий статус російської мови неконституційним.
- У квітні 2021 Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори. Це було однією з її передвиборчих обіцянок.
- Вибори пройшли 11 липня. Партія Санду "Дія та солідарність" отримала 52,69% голосів громадян, блок Партії соціалістів і Партії комуністів – 27,24%, партія "Шор" – 5,75%.